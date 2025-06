Diga di Genova Rixi | Stanziati 142,8 milioni per la fase B

Il viceministro: "Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri garantisce l'avvio della gara nelle prossime settimane".

Dragaggi, via alle analisi. I fanghi del porto spezzino nella nuova diga di Genova - Le analisi sui fanghi del porto spezzino, in vista del dragaggio della nuova diga di Genova, segnano un'importante svolta per un progetto finora solo abbozzato.

