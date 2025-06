Diga di Genova Rixi | Dal Cdm l’ok ai finanziamenti che aprono alla fase B dei lavori

La diga di Genova Rixi ottiene il via libera del Consiglio dei ministri all’L8217OK, aprendo la strada ai finanziamenti necessari per la fase B dei lavori. Il viceministro rassicura: “Il provvedimento approvato garantisce l’avvio della gara nelle prossime settimane”. Un passo decisivo verso la riqualificazione e la sicurezza della città, simbolo di un impegno concreto per il futuro di Genova.

Il viceministro: “Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri garantisce l'avvio della gara nelle prossime settimane”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Diga di Genova, Rixi: “Dal Cdm l’ok ai finanziamenti che aprono alla fase B dei lavori”

In questa notizia si parla di: diga - genova - rixi - finanziamenti

Dragaggi, via alle analisi. I fanghi del porto spezzino nella nuova diga di Genova - Le analisi sui fanghi del porto spezzino, in vista del dragaggio della nuova diga di Genova, segnano un'importante svolta per un progetto finora solo abbozzato.

Il viceministro Rixi incontra il cluster portuale di Genova e Savona Vado; Diga, Natale e Romeo (Pd): “Nessun finanziamento della fase B. Da Bucci l’ennesima bugia”; Riforma portuale imminente per Salvini ma a Genova e Trieste permangono due pesi e due misure.

Diga di Genova, Rixi: “Stanziati 142,8 milioni per la fase B” - Il viceministro: “Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri garantisce l'avvio della gara nelle prossime settimane” ... Secondo ilsecoloxix.it

Diga Genova, Rixi: "Garantito avvio seconda fase lavori, grazie a decreto governo" - "La nuova diga foranea di Genova è un investimento sul futuro della logistica, dell’occupazione e della competitività dell’Italia nel Mediterraneo" ... Da telenord.it