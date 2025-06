Difficile giornata dei trasporti | scioperano gli autonomi Stop fino alle 21 con fasce di garanzia

Oggi giornata critica per i trasporti in diverse città italiane: scioperi degli autonomi coinvolgono ferrovie e trasporto pubblico locale, con stop fino alle 21 e fasce di garanzia. Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Milano si trovano in prima linea, creando disagi e attese. È il momento di pianificare con attenzione gli spostamenti e rimanere aggiornati sulle ultime notizie.

Interessate ferrovie e trasporto pubblico locale. La situazione a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Milano.

