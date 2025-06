Difficile chiedere a Israele di fermarsi | Trump scettico sulla possibilità di contenere l’offensiva E sull’Europa | Improbabile che sia d’aiuto

In un contesto di tensione crescente, le dichiarazioni di Donald Trump evidenziano la difficile posizione degli Stati Uniti e la marginalità dell’Europa nel conflitto tra Iran e Israele. Con un tono netto, il presidente americano sottolinea come i tentativi di mediazione europei siano improbabili di successo, lasciando il campo aperto alle sfide e alle incognite di questa crisi internazionale. Le sue parole, pronunciate a poche ore da...

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sono in corso contatti diretti tra Washington e Teheran, ma ha escluso un ruolo rilevante per l’Europa nella mediazione del conflitto tra Iran e Israele. «Stiamo parlando con l’Iran, ma Teheran non vuole avere a che fare con l’Europa», ha affermato. «È improbabile che gli europei possano essere d’aiuto nel porre fine alla guerra». Le parole del presidente arrivano a poche ore dalla chiusura del vertice di Ginevra tra le delegazioni europea e iraniana. L’obiettivo di Francia, Gran Bretagna, Germania e Ue era innanzitutto che la diplomazia tornasse a farsi spazio tra le bombe. 🔗 Leggi su Open.online

