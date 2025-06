Difesa sondaggio | 44% degli italiani pronto ad arruolarsi in casi di estrema necessità

Un sorprendente 44% degli italiani si dichiara pronto a indossare la divisa in situazioni di estrema necessità, evidenziando un senso di responsabilità e solidarietà verso il paese. Questo dato, emerso da un sondaggio commissionato dal Ministero della Difesa, riflette una crescente fiducia nel ruolo delle forze armate e la volontà di contribuire alla sicurezza nazionale. Ma cosa significa davvero questa voglia di impegno?

(Adnkronos) – Il 44% degli italiani si è detto pronto ad arruolarsi e vestire la divisa in casi di estrema necessità. E' quanto emerso da un sondaggio commissionato dal ministero della Difesa all'Istituto Piepoli e pubblicato oggi da Qn. Cresce di 4 punti percentuali il livello di fiducia del ministro Guido Crosetto, che si attesta . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: italiani - pronto - arruolarsi - casi

“Volevo andare in Ucraina”. L’attore amatissimo dagli italiani pronto per la guerra: confessione da brividi - Ogni tanto, una storia emerge dalle tenebre per illuminare il cuore e ispirare speranza. Questa è quella di un giovane uomo, amatissimo dagli italiani, pronto a rischiare tutto per la sua terra in un momento cruciale.

Italia, chi verrebbe arruolato in caso di guerra: "Pronto il piano" Vai su Facebook

Difesa, sondaggio: 44% degli italiani pronto ad arruolarsi in casi di estrema necessità; Un italiano su due è pronto ad arruolarsi; Il 44% degli italiani è pronto ad arruolarsi in casi di estrema necessità.

Difesa, sondaggio: "44% degli italiani pronto ad arruolarsi in casi di estrema necessità" - Il 44% degli italiani si è detto pronto ad arruolarsi e vestire la divisa in casi di estrema necessità. Riporta msn.com

Secondo un sondaggio il 44 per cento degli italiani è pronto ad arruolarsi - Lo rivela un sondaggio, commissionato dal ministero della Difesa all’Istituto Piepoli e pubblicato da Quotidiano Nazion ... Scrive msn.com