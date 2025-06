Difesa Crosetto I tempi sono cambiati anche la Nato deve cambiare

In un mondo in costante evoluzione, la sicurezza non può più essere affidata agli schemi del passato. Crosetto sottolinea che anche la NATO deve adattarsi ai tempi attuali, affrontando nuove sfide con lungimiranza e coraggio. La tutela di cittadini e alleanze richiede una visione moderna e dinamica, perché solo così possiamo garantire stabilità e fiducia a livello globale. È tempo di cambiare rotta, e la Nato deve farlo ora.

ROMA (ITALPRESS) – “Garantire sicurezza significa avere il coraggio di pensare anche all’impensabile. Ogni giorno. E’ una responsabilità gravosa, ma essenziale, che riguarda ciascuno di noi. Sicurezza non è solo assenza di guerra o difesa dai pericoli esterni. E’ coesione sociale, fiducia nelle Istituzioni, leadership capace e lungimirante. E’ stabilità. Il mondo è cambiato, ma temo che molti non se ne siano accorti. Anche la Nato deve adeguarsi a questo cambiamento, evolvere per continuare garantire pace e mutua difesa: e deve farlo iniziando a parlare con il sud del mondo”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a un convegno all’Università degli Studi di Padova. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

