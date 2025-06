Difensore civico | Servizio da rafforzare Al centro il dialogo e l’ascolto dei cittadini

Il servizio del Difensore Civico rappresenta un pilastro di ascolto e dialogo tra cittadini e amministrazione, fondamentale per rafforzare la fiducia e la trasparenza. Nel 2024, il Comune di Modena ha trattato 26 casi, dimostrando come l’approccio dialogico sia essenziale per risolvere le problematiche e chiarire norme complesse. Un percorso che mette al centro le persone, e che si conferma indispensabile per una comunità più giusta e partecipativa. In...

Nel 2024 sono stati 26 i casi trattati dal difensore civico del Comune di Modena, l’avvocata Patrizia Roli. In diversi casi, di fronte alle segnalazioni, l’incontro e il dialogo hanno costituito una premessa indispensabile per aiutare le persone a comprendere meglio norme e disposizioni in vigore. L’attivitĂ annuale del difensore civico è stata sintetizzata in una relazione illustrata in Consiglio comunale nella seduta di lunedì 16 giugno. In apertura, il documento ricorda che l’istituto del difensore civico ha la finalitĂ di supportare i cittadini residenti a Modena, dando rilievo a situazioni che non troverebbero spesso altre modalitĂ di tutela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Difensore civico: "Servizio da rafforzare. Al centro il dialogo e l’ascolto dei cittadini"

