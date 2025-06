Dieci agenti in arrivo Con il problema alloggi

L’arrivo di dieci nuovi agenti al Commissariato di Mirandola, previsto per il 24 giugno, rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza locale. Tuttavia, questa innovazione mette in luce anche le criticità legate alle condizioni abitative, ora al centro dell’attenzione. Come sottolinea il segretario provinciale Siulp Roberto Butelli, "il problema si sposta sulle problematiche abitative", aprendo un dibattito cruciale sul benessere e la stabilità di chi lavora per la nostra comunità.

L’arrivo il 24 giugno dei 10 nuovi agenti per il Commissariato della Polizia di Stato di Mirandola, prima ancora della irrisolta situazione logistica di questo presidio di sicurezza e ordine pubblico, apre il tema casa. "Adesso il problema – afferma il segretario provinciale Siulp Roberto Butelli - si sposta sulle problematiche abitative in quanto, per tutto il periodo in cui i nuovi arrivi saranno in prova, l’obbligo dell’alloggio sarà assolto dall’amministrazione della Polizia di Stato mediante strutture alberghiere, ma dopo i nuovi agenti dovranno provvedere autonomamente". Il loro periodo di prova è di quattro mesi e al termine per avvicinarsi ai territori di provenienza potrebbero beneficiare del cosiddetto " Decreto Giubilare " sino al 31. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dieci agenti in arrivo. Con il problema alloggi"

