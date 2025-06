Dialogo e progetti concreti Le parole di Meloni al vertice sul Piano Mattei

Il vertice di oggi segna un passo decisivo verso l’implementazione concreta del Piano Mattei, con dialogo e progetti condivisi al centro del percorso. Meloni sottolinea come la collaborazione internazionale, in particolare con la Commissione europea e partner globali, sia fondamentale per trasformare gli obiettivi in risultati tangibili. Un passo avanti verso un futuro energetico più indipendente e sostenibile, rafforzato da un impegno comune e progetti concreti che faranno la differenza.

Il Vertice di oggi rappresenta un passo fondamentale nell’internazionalizzazione del Piano Mattei. Fin dall’inizio del lancio di questa strategia noi siamo stati consapevoli che per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati fosse necessario lavorare in sinergia con i partner internazionali a partire dalla Commissione europea – e quindi ringrazio ovviamente la Presidente von der Leyen che copresiede con me questo Vertice -, dall’Unione europea, che con il Global Gateway ha destinato all’Africa 150 miliardi di euro. Oggi la nostra intenzione è quella di offrire risposte concrete alle priorità espresse dalle Nazioni africane. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dialogo e progetti concreti. Le parole di Meloni al vertice sul Piano Mattei

