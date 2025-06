Di Maio si sveglia e parla di Iran | 4 obiettivi travolto dagli sfottò

Luigi Di Maio si risveglia e torna a parlare di Medio Oriente, sottolineando l’importanza di seguire quattro obiettivi chiave dell’Unione Europea: impedire all’Iran di ottenere la bomba atomica e promuovere la soluzione diplomatica come unica via efficace. In un contesto di sfottò e sfide diplomatiche, il suo intervento mette in evidenza le priorità europee in una regione cruciale. Ma quali sono gli altri obiettivi fondamentali?

"Dobbiamo lavorare seguendo gli obiettivi principali. Quelli dell'Unione europea sono quattro": Luigi Di Maio, ex ministro ed esponente del M5s, oggi inviato speciale dell'Unione europea per il Golfo, torna sulla scena e parla in tv della difficile situazione in Medio Oriente. Poi elenca questi quattro obiettivi: "Uno, l'Iran non può avere la bomba atomica. Due, la soluzione diplomatica è l'unica che può davvero fermare il programma nucleare. Quella militare può ritardarlo. Tre, la sicurezza della regione è la nostra sicurezza. Quattro, la sicurezza energetica: l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue è stata molto chiaro.

