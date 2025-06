Di Gregorio ci scherza su | Se fossi un allenatore di una squadra… Le parole del portiere nella chiacchierata con Locatelli – VIDEO

Immaginate Michele Di Gregorio, tra un sorriso e l’altro, svelare il suo lato da allenatore ideale: motivazione e parole d’effetto sono le sue armi segrete. Nella chiacchierata con Locatelli, dal cuore degli USA, emerge un’interpretazione divertente e ispirante di come guidare una squadra al successo. E se fosse davvero il suo modo di pensare, chissà quali sorprese avrebbe in serbo per i suoi giocatori...

Di Gregorio ci scherza su: «Se fossi un allenatore di una squadra farei così». Le parole del portiere nella chiacchierata con Locatelli – VIDEO. Intervenuto sul canale YouTube della Juventus, Michele Di Gregorio insieme a Locatelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni direttamente dagli USA dove i bianconeri sono impegnati per il Mondiale per Club. SE FOSSI UN COACH – « Sarei più un motivatore, con frasi a effetto e ste cose qui. tattico lo lascio a te! » QUATERBACK IN NFL – « Oggi ho visto Weston come lanciava, ti direi lui » COMPAGNO CHE FAREBBE L’ALLENATORE IN MLS – « Sceglierei te (Locatelli n. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio ci scherza su: «Se fossi un allenatore di una squadra…». Le parole del portiere nella chiacchierata con Locatelli – VIDEO

