Di corsa su e giù per i poggi con i Leo le foto della gara di Malmantile

Dopo sei anni di assenza, Malmantile ha riaccolto con entusiasmo la gara podistica a sostegno dell’Associazione Trisomia 21 APS, un evento che unisce passione e solidarietà. Organizzata dalla ASD Nuova Atletica Lastra con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa e il supporto di AVIS e Leonardo Alderigi, questa corsa non competitiva ha coinvolto numerosi appassionati in un percorso che ha celebrato l’unione e la speranza. Le emozionanti foto della giornata raccontano una festa di vita e inclusione, ecco le immagini più belle…

Lastra a Signa, 20 giugno 2025 – Dopo sei anni di assenza è tornata a Malmantile la manifestazione podistica a sostegno dell'Associazione Trisomia 21 APS. L'evento, organizzato dalla ASD Nuova Atletica Lastra con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa e sotto l'egida del Comitato UISP di Firenze, ha visto la partecipazione dell'AVIS e dell'Associazione Leonardo Alderigi. La corsa, a carattere non competitivo, si è sviluppata su un percorso di 8 chilometri, con una versione ridotta di 5 km pensata per i camminatori. A rendere ancora più gustosa la serata ci ha pensato lo stand gastronomico curato da AVIS, che ha proposto un ricco menù arricchito dalla specialità locale: le celebri "ficattole fritte", deliziosa pasta fritta che, accompagnata dal prosciutto toscano, ha conquistato i palati dei presenti.

