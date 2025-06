desalu si spegne nel finale ceccarelli discreto sui 100 romero crespo vince il roma sprint festival

Il Roma Sprint Festival, ambientato nello suggestivo Stadio dei Marmi, ha regalato emozioni e sfide coinvolgenti. Tra i protagonisti, Desalu ha offerto una prestazione discreta, mentre Romero Crespo si è imposto con determinazione, dimostrando di essere in forma. La vittoria nel finale di Ceccarelli ha catalizzato l’attenzione, confermando come questa manifestazione sia un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’atletica. La corsa continua, e le prossime gare promettono ancora sorprese e record da sfidare.

Il Roma Sprint Festival nello splendido scenario dello Stadio dei Marmi si è aperto con i 100 metri, suddivisi in tre serie in ordine di caratura tecnica. Fausto Desalu è partito con qualche tentennamento, per metà gara ha offerto un buono spunto, ma si è un po’ spento nel finale e ha chiuso in quarta posizione con il tempo di 10.33 (0,9 ms di vento a favore): ci si aspettava un crono inferiore visto il rendimento avuto a Dresda e a Bruxelles, egli stesso ha dichiarato a Sky che si aspettava un 10.20. Il Campione Olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020, che non si cimentava in questa disciplina con convinzione da tre anni, tornerà in pista alle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it