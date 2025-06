Derby degli Esposito per una maglia L’Inter scopre i suoi gemelli del gol

Il derby degli Esposito infiamma l’Inter, con Pio e Sebastiano pronti a scrivere un capitolo emozionante della loro storia. I gemelli del gol nerazzurri sono tra i protagonisti più corteggiati in questa prima fase di mercato estivo, ma il cuore dei fratelli batte forte per i colori dell’Inter, specialmente nel contesto del Mondiale per Club. Con Thuram infortunio, la sfida tra i due promette colpi da autentici protagonisti. La posta in gioco è alta: chi si aggiudicherà una maglia da titolare?

Tutti pazzi per i gemelli del gol nerazzurri, Pio e Sebastiano Esposito. Fra i giocatori più corteggiati in questo primo scorcio del mercato estivo, ma al momento con la testa solo all' Inter nel Mondiale per Club. Dove Sebastiano ha già debuttato (fallendo un gol) in occasione del match con il Monterrey, dove Pio potrebbe prestissimo tornare utile alla causa "giocandosi" una maglia da titolare proprio col fratello. L'infortunio a Marcus Thuram (risentimento ai flessori) spalanca infatti le porte agli ex attaccanti di Spezia (Pio) ed Empoli (Sebastiano): uno dei due, con ogni probabilità, affiancherà capitan Lautaro Martinez nella sfida di domani contro i giapponesi dagli Urawa Reds.

Pio Esposito Inter, salgono le sue quotazioni per una maglia dal 1? contro gli Urawa Reds: Thuram non ce la fa!

