Depuratori di nuova generazione per un Appennino sostenibile | Hera investe oltre 3 milioni in tre impianti ecologici

Il Gruppo Hera rafforza il suo impegno per un’Appennino più sostenibile, investendo oltre 3 milioni di euro in tre depuratori di nuova generazione. Questi innovativi impianti ecologici rappresentano una svolta nella gestione delle risorse idriche, contribuendo a preservare l’ambiente e migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Un passo concreto verso un futuro più pulito e rispettoso del nostro patrimonio naturale, perché ogni goccia conta.

Il Gruppo Hera prosegue nel suo impegno per la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle risorse idriche, inaugurando tre nuovi impianti di trattamento reflui nell'Appennino modenese, nei comuni di Palagano (frazioni di Monchio e Costrignano) e Frassinoro (località Piandelagotti).

