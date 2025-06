dentro il cuore del mugello tra borghi sentieri e natura

Nel cuore del Mugello, tra affascinanti borghi, sentieri nascosti e una natura rigogliosa, si cela un tesoro di emozioni da scoprire. Mentre l’iconico circuito accende i motori e accoglie appassionati da tutto il mondo, le meraviglie che lo circondano offrono un’esperienza autentica e indimenticabile. Le bellezze nei dintorni del circuito iniziano a pochi chilometri di distanza con il comune di Scarperia, un incanto da esplorare.

Il Mugello fa subito pensare all’iconico circuito, nel cuore della Toscana, teatro di grandi eventi, tra cui una delle tappe piĂą attese della stagione di MotoGP. Ma non è tutto qui, con l’Autodromo che rappresenta l’attrazione principale ma anche un mix di natura, sentieri e borghi che rendono il Mugello un’esperienza completa per gli spettatori. Le bellezze nei dintorni del circuito iniziano a pochi chilometri di distanza con il comune di Scarperia e San Piero, affasciante borgo medievale celebre per il palazzo dei Vicari, di origine trecentesca e che domina l'omonima piazza. Poco piĂą distante si può trovare borgo San Lorenzo, centro del Mugello e famoso per il suo artigianato, e ancora Palazzuolo sul Senio, poco popolato ma insignito del riconoscimento come uno dei borghi piĂą belli d'Italia dal 2018. 🔗 Leggi su Lanazione.it