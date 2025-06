Denny Navas morto nel Piave l' appello di Abdoulay Bop | Non nuotate in quel fiume tre anni fa lì ho perso due figli

Il Piave, testimone silenzioso di tragedie indicibili, rimane un luogo di dolore per molti. Abdoulaye Bop, sconvolto dalla perdita di due figli in quella tragica notte di tre anni fa, lancia un appello: “Non nuotate in quel fiume.” Una storia che rammenta quanto sia importante rispettare e preservare questi luoghi, simboli di bellezza e di memoria, affinché nessuno debba rivivere un dolore così profondo.

SAN BIAGIO - «Mia moglie non riesce più a guardare il Piave. Non riesce nemmeno a passarci accanto». Abdoulaye Bop, in quelle acque, ha perso due figli in appena trenta.

Enorme dolore in via Pasiano di Sotto, non lontano dal centro di Pasiano, in provincia di Pordenone, dove Dennys Daniel Navas Reyes, viveva da diversi anni con la famiglia di origine venezuelana. Vai su Facebook

