Denapoletanizzazione | solo i media italiani non si sono accorti della straripante forza del Napoli

Come vedete ho assistito a un fenomeno sorprendente: mentre i media italiani sembrano ignorare la forza travolgente del Napoli, la passione e l'identità partenopea continuano a risplendere con tutta la loro intensità. La denapoletanizzazione, che mira a marginalizzare questa influenza, rischia di sottovalutare una realtà che invece si impone con forza crescente. È il momento di riconoscere e valorizzare questo spirito vibrante che definisce una città e il suo team.

Denapoletanizzazione "Processo – reale o presunto – volto a ridimensionare, rimuovere o marginalizzare l'influenza, il successo o la narrazione legata al Napoli (inteso come città, squadra o identità culturale) all'interno di un contesto più ampio, come il calcio italiano, il dibattito pubblico, o i media nazionali." (ChatGtp) * Come vedete ho chiesto a ChatGtp di dare definizione a una sensazione che trovo sempre più presente. E anche abbastanza sgradevole. E che ho chiamato Denapoletanizzazione.

Denapoletanizzazione: solo i media italiani non si sono accorti della straripante forza del Napoli.

