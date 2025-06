Delitto di Garlasco traccia da definire sull’etichetta del brick di tè freddo trovata con una torcia

Nel contesto del caso di Garlasco, un dettaglio cruciale ha catturato l’attenzione degli inquirenti: una traccia misteriosa sull’etichetta di un brick di tè freddo, trovata con una torcia durante l’analisi. Questa scoperta, emersa nella fase finale degli esami, ha alimentato i dubbi sulla possibilità di una impronta digitale nascosta. Ma cosa si cela davvero dietro questa enigmatico reperto? La risposta potrebbe rappresentare un passo decisivo nel risoluzione del caso.

Nel corso delle analisi di venerdì, nel maxi incidente probatorio sul caso di Garlasco, sarebbe emersa anche una traccia sull'etichetta del brick di tè freddo, uno dei reperti della spazzatura. Traccia che ha creato il dubbio, non chiarito, che potesse essere un'impronta. A occhio nudo e attraverso un'apposita torcia, in sostanza, non sono stati rilevati contatti papillari su quei rifiuti, ma alla fine degli esami è stata evidenziata la necessità di fare più avanti accertamenti specifici, a cui, però, la difesa di Andrea Sempio ha annunciato che continuerà ad opporsi. Allo stato non è stato trovato sangue su nessuna delle tracce finora analizzate.