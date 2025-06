Delitto dello Shake Bar | vent’anni a Mikea Zaka Le motivazioni della condanna

Un caso che ha sconvolto la comunità e attirato l’attenzione dei media: il delitto dello shake bar, che ha portato alla condanna di Mikea Zaka, giovane di 23 anni di origini albanesi. Il giudice Antonello Bracaglia Morante ha depositato un articolato documento di 72 pagine, illustrando le motivazioni di una sentenza severa: 20 anni di reclusione. Ma cosa ha portato a questa drammatica conclusione? Scopriamolo insieme.

È un documento lungo 72 pagine quello che il giudice per l’udienza preliminare Antonello Bracaglia Morante ha depositato per spiegare le motivazioni che hanno portato alla condanna a 20 anni di reclusione per Mikea Zaka, il 23enne di origini albanesi ritenuto responsabile dell’omicidio volontario. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Delitto dello “Shake Bar”: vent’anni a Mikea Zaka. Le motivazioni della condanna

In questa notizia si parla di: anni - mikea - zaka - motivazioni

Una guerra tra bande per la droga dietro la sparatoria allo Shake Bar di Frosinone; Frosinone, Omicidio allo Shake bar, venti anni di carcere per il killer - Foto 1 di 3; Omicidio di via Aldo Moro, c’è la sentenza: Mikea Zaka condannato a 20 anni di carcere.

Mikea Zaka, chi è il killer di Frosinone: 23 anni, incensurato, ma potrebbe essere il cassiere di una banda - Mikea Zaka, albanese di 23 anni che abita al «Casermone», è accusato di omicidio e triplice tentato omicidio. Si legge su ilmessaggero.it

Mikea Zaka, chi è il killer di Frosinone: 23 anni, incensurato, ma potrebbe essere il cassiere di una banda - Il giovane, messo alle strette, ha confessato Mikea Zaka, albanese di 23 anni che abita al «Casermone», è accusato di omicidio e triplice tentato omicidio. Secondo leggo.it