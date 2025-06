Degrado nei parcheggi Forza Italia denuncia

Degrado nei parcheggi, una situazione che segnala il fallimento della gestione urbana. Sandro Schiavelli e Alberto Lucarelli di Forza Italia denunciano il peggioramento delle condizioni in alcuni grandi spazi di sosta, invitando l’amministrazione comunale a intervenire prontamente. La sicurezza e il decoro delle aree di parcheggio sono fondamentali per la qualità della vita cittadina: è ora di agire prima che il problema si aggravi ulteriormente.

Degrado nelle zone adibite a parcheggio: continuano a giungere alla nostra attenzione segnalazioni di cittadini e residenti relative al peggioramento della situazione in alcuni grandi spazi utilizzati per la sosta". Inizia così l’intervento del segretario di Forza Italia Sandro Schiavelli e del componente del direttivo Alberto Lucarelli. La coppia di esponenti politici sollecita interventi all’amministrazione comunale per fare fronte alle difficoltà di queste aree. "Tra questi spazi di sosta – proseguono gli esponenti azzurri – quello di via Leonardo da Vinci è diventato un problema da risolvere velocemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Degrado nei parcheggi. Forza Italia denuncia

