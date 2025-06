Declassamento Teatro della Toscana in piazza con Massini Sindaca Funaro | Bullismo istituzionale Faremo ricorso

Venerdì 20 giugno, piazza della Signoria a Firenze si è animata con una grande partecipazione popolare per la presentazione della stagione 2025-2026 del Teatro della Toscana, un evento che ha acceso il dibattito pubblico. Tra momenti di entusiasmo e tensione, il declassamento del teatro in piazza, accompagnato da critiche e accuse di bullismo istituzionale, ha sollevato numerosi interrogativi. Presto, faremo ricorso per tutelare il nostro patrimonio culturale e difendere il rispetto istituzionale.

FIRENZE – Centinaia di persone in piazza della Signoria a Firenze venerdì 20 giugno per la presentazione, sull’Arengario di Palazzo Vecchio, della nuova stagione 2025-2026 del Teatro della Toscana da parte del direttore artistico Stefano Massini insieme alla sindaca Sara Funaro, presidente Teatro della Toscana. Fondazione che raggruppa il Teatro della Pergola e il Teatro di Rifredi a Firenze e il Teatro Era di Pontedera. Una presentazione all’indomani di una notizia di declassamento del Teatro della Toscana, contro cui si sono dimessi tre componenti della commissione consultiva per il teatro del Mic, ministro Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Declassamento Teatro della Toscana, in piazza con Massini. Sindaca Funaro: “Bullismo istituzionale. Faremo ricorso”

Teatro della Toscana: Carlo Calabretta direttore ad interim - Il Teatro della Toscana ha affidato temporaneamente la direzione al dirigente della Fondazione, Carlo Calabretta, in qualità di capodipartimento ad interim, garantendo così la continuità gestionale mentre si avvia la ricerca del nuovo direttore.

Oltre 300 persone sono scese in piazza della Signoria a Firenze a sostegno di Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana, dopo l'ipotesi di declassamento dell'ente da parte del ministero della Cultura. "La cultura è sotto attacco" ha ribadito Ma Vai su Facebook

