Decisa la realizzazione di una nuova rete del metano in alcune contrade di Penne

Grazie a questa importante iniziativa, le contrade di Penne potranno finalmente beneficiare di un servizio essenziale e moderno, migliorando la qualità della vita dei residenti e favorendo lo sviluppo locale. La nuova rete del metano rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile e connesso, aprendo le porte a nuove opportunità economiche e ambientali per tutta la comunità. Questa trasformazione segna l’inizio di un avanzamento che cambierà il volto della città.

Il consiglio di amministrazione della società intercomunale Gas Spa ha deliberato la progettazione e la realizzazione della nuova rete metanifera in alcune contrade cittadine, attualmente ancora sprovviste. Si tratta di Via Valleria, Via Plannoianni, Via Santa Caterina e Contrada Domera

Decisa la realizzazione di una nuova rete del metano in alcune contrade di Penne - Il consiglio di amministrazione della società intercomunale Gas Spa ha deliberato la progettazione e la realizzazione della nuova rete metanifera in alcune contrade cittadine, attualmente ancora

