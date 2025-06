Death Stranding Hideo Kojima sul film | È la mia creatura ma mi devo fidare degli altri

Hideo Kojima, genio e innovatore nel mondo videoludico, si prepara a conquistare anche il grande schermo con un film targato A24 diretto da Michael Sarnoski, mentre il suo attesissimo Death Stranding 2: On the Beach si avvicina al debutto su PlayStation 5. Tra creatività e fiducia, Kojima ci invita a scoprire un universo complesso e coinvolgente, ma rimane fondamentale capire di chi possiamo davvero fidarci in un mondo così enigmatico e affascinante.

Hideo Kojima è impegnatissimo sull'imminente lancio di Death Stranding 2: On the Beach il 26 giugno (per ora solo su Playstation 5), ma chiacchierando con Variety ha discusso del film a cura di Michael Sarnoski per l'A24. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Death Stranding, Hideo Kojima sul film: "È la mia creatura, ma mi devo fidare degli altri"

In questa notizia si parla di: death - stranding - hideo - kojima

Death Stranding 2: On The Beach ricorda un po’ Metal Gear Solid 5, ammette Hideo Kojima - Hideo Kojima, durante un’intervista su Death Stranding 2: On The Beach, ha ammesso che il nuovo capitolo mantiene un tocco familiare per i fan di Metal Gear Solid 5.

Woodkid ha rivelato che Hideo Kojima ha modificato Death Stranding 2: On the Beach a metà sviluppo perché piaceva troppo ai tester. (Trovate il link della notizia nel primo commento) Vai su Facebook

Hideo Kojima ha confermato che il trailer finale di #DeathStranding2: On the Beach arriverà al day one. Vai su X

Death Stranding, Hideo Kojima sul film: È la mia creatura, ma mi devo fidare degli altri; Death Stranding 2: Hideo Kojima stava per rinunciare al videogame per colpa della pandemia; Death Stranding, annunciato il film d'animazione tratto dal videogame di Hideo Kojima!.

Death Stranding 2: Hideo Kojima stava per rinunciare al videogame per colpa della pandemia - La crisi globale attraversata nel 2020 ha fatto vacillare le speranze di Kojima di vedere il suo nuovo videogioco ultimato. Da msn.com

Death Stranding 2 come Metal Gear Solid: Luca Marinelli credeva davvero di essere Snake! - Kojima ha svelato un simpatico retroscena sull'attore italiano dopo aver visto in azione il suo personaggio, Neil. Scrive msn.com