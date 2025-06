Death Stranding 2 | On The Beach inizialmente Luca Marinelli pensava di interpretare Snake

Durante un'intervista al Sydney Film Festival, Hideo Kojima ha svelato un curioso retroscena su Death Stranding 2: On the Beach. Luca Marinelli, inizialmente convinto di interpretare Solid Snake, si era lasciato ingannare da un dettaglio nel trailer: la bandana iconica del personaggio. Un malinteso che ha regalato un tocco di simpatia e mistero alla produzione, dimostrando come anche i dettagli più piccoli possano alimentare grandi aspettative tra i fan.

Durante una recente intervista al Sydney Film Festival, Hideo Kojima ha raccontato un curioso aneddoto dietro le quinte di Death Stranding 2: On the Beach, rivelando come l'attore italiano Luca Marinelli fosse convinto di interpretare Solid Snake, il celebre protagonista della saga Metal Gear Solid. Tutto è nato da un malinteso: nel trailer del gioco Marinelli appare con una bandana, un elemento iconico di Snake, tanto da trarre in inganno non solo i fan, ma persino lo stesso attore. Kojima ha spiegato che, dopo aver visto il trailer, Marinelli ha esclamato entusiasta: "Sono così felice di essere Snake!".

