La pandemia del 2020 ha messo a dura prova la determinazione di Hideo Kojima, quasi portandolo a rinunciare a Death Stranding 2. L’attesa cresce tra i fan, che sperano di incontrare il visionario creativo a Lucca durante il tour mondiale di lancio. Ma come ha superato questa crisi personale e artistica? Scopriamo insieme come Kojima abbia ritrovato la forza di portare avanti il suo capolavoro, dimostrando ancora una volta la sua resilienza e passione.

La crisi globale attraversata nel 2020 ha fatto vacillare le speranze di Kojima di vedere il suo nuovo videogioco ultimato. Mentre cresce l'attesa tra i fan che auspicano di incontrare di persona Hideo Kojima a Lucca dopo l'annuncio della tappa del tour mondiale di lancio di Death Stranding 2: On the Beach, il geniale creatore di videogame confessa di aver quasi rinunciato a realizzare il sequel del popolare videogame per colpa delle difficoltĂ sperimentate durante la pandemia. Parlando con Dexerto, Kojima ha spiegato: "Death Stranding 2 è davvero speciale. Abbiamo avuto la pandemia, tutti l'hanno vissuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Death Stranding 2: Hideo Kojima stava per rinunciare al videogame per colpa della pandemia

