de pascali risponde alle critiche: investire in competenza fa risparmiare. Fiumicino, 20 giugno 2025 – La consigliera comunale Francesca De Pascali replica alle accuse rivolte all’Amministrazione, respingendo le insinuazioni sul caos e sottolineando che investire in personale qualificato e formazione rappresenta la scelta più saggia per garantire efficienza e risparmio nel lungo periodo. Secondo De Pascali, solo con competenza e trasparenza si può costruire un’amministrazione solida e affidabile, e questa è la vera priorità.

Fiumicino, 20 giugno 2025 – – Non tarda ad arrivare la replica della consigliera comunale Francesca De Pascali alle recenti accuse mosse nei confronti dell’Amministrazione, in particolare sui compensi destinati ai dirigenti, al direttore generale e ai consulenti esterni. L’espressione “Fiumicino nel caos”, utilizzata da alcune voci critiche, viene bollata dalla consigliera come l’ennesima strategia per “buttarla in caciara”. Secondo De Pascali, dietro l’apparente attacco al sistema di gestione comunale si cela un’impostazione demagogica e superficiale, che non tiene conto dei reali benefici derivanti da scelte mirate e competenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

