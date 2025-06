De Paola su Acerbi | Reazione da bulletto che non mi piace E questo conferma una cosa…

Il commento di Paolo De Paola sull'episodio tra Acerbi e un tifoso del PSG non si è fatto attendere, rivelando un lato che non ci aspettavamo. La sua analisi mette in luce alcune sfumature del comportamento del difensore, confermando alcune preoccupazioni e suscitando riflessioni importanti sulla gestione delle reazioni sul campo. Ma cosa ci insegna questa vicenda?

De Paola, il giornalista ha commentato l'episodio che ha coinvolto Acerbi e un tifoso del PSG: le sue dichiarazioni. Il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia riguardo all'incidente che ha coinvolto il difensore dell' Inter Acerbi e un tifoso del PSG, esprimendo il suo pensiero sull'accaduto. LE DICHIARAZIONI DI DE PAOLA – « Siamo sempre stati buoni con Acerbi, la favola, la risalita, quello che ha passato, però ribadisco che avevo un dubbio ci fosse qualche altro Acerbi e oggi ha mostrato una certa immaturità. Ricordiamo anche la vicenda Juan Jesus e non fu l'unico episodio, c'è stato un problema anche con la Nazionale.

