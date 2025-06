De Meo a Fanpage | Difesa è coesione e va oltre l'aspetto militare Ue si svegli per contare di più

La coesione non è solo un principio sociale, ma anche il cuore della nostra difesa collettiva. Quest'anno, grazie alla nuova possibilità concessa dalla Commissione europea, gli Stati membri possono investire di più in sicurezza usando i fondi di coesione. Per approfondire questa svolta strategica e capire come l'Europa si sta preparando a contare di più, abbiamo parlato con l’eurodeputato Salvatore De Meo. Continua a leggere per scoprire di più!

Anche la Difesa è coesione. E infatti quest'anno la Commissione europea ha dato la possibilità agli Stati membri di attingere ai fondi di coesione per gli investimenti in Difesa. Ne abbiamo parlato con l'eurodeputato Salvatore De Meo, membro della commissione parlamentare Sicurezza e Difesa, nonché a capo della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con la Nato.

