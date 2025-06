De Luca | L’Occidente non è più degno di parlare di civiltà

In un mondo sempre più immerso nella passività e nell'indifferenza, le parole di Vincenzo De Luca ci invitano a riflettere sulla crisi morale e civile che attraversa la nostra società. La normalizzazione della violenza e della morte minaccia i valori fondamentali di civiltà, lasciandoci con l'urgenza di risvegliare coscienze e agire. È tempo di riscoprire il senso di responsabilità e di riappropriarci del nostro ruolo nel costruire un domani diverso.

Tempo di lettura: 2 minuti " Il clima nel nostro paese e nel mondo è di drammatica passività. Il risultato di questi anni di guerre è che il mondo si è abituato alla violenza e alla morte. Si è creato un clima tale di assuefazione che se qualcuno aprisse i campi di concentramento come ad Auschwitz probabilmente non ci sarebbe più nessuna reazione. Questo è il mondo che stiamo costruendo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. " A Gaza ogni giorno dalle 25 e 70 persone muoiono di fame, di sete ma anche per i colpi di mitra quando vanno a procacciarsi un sacco di farina.

