De Luca all’attacco | Campania derubata sulla sanità violata la Costituzione

De Luca torna a denunciare le ingiustizie e le criticità che affliggono la Campania, dalla sanità al Fondo sanitario nazionale, fino alle sfide internazionali come la crisi mediorientale. La sua diretta social del venerdì si trasforma in un palcoscenico di verità e impegno, ricordando che la tutela dei diritti e il rispetto della Costituzione devono essere priorità assolute. È il momento di ascoltare e agire, perché nulla può essere lasciato al caso.

Dal Fondo sanitario nazionale alla crisi mediorientale, passando per le misure contro il caldo estremo: De Luca a tutto campo nella la diretta social del venerdì. Sul fronte della sanità, il presidente della Regione Campania è tornato a denunciare il trattamento riservato alla Campania nella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - De Luca all’attacco: "Campania derubata sulla sanità, violata la Costituzione"

