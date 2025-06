De Laurentiis ce l’ha fatta | stavolta Osimhen non può dire di no

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli sta per prendere una piega decisiva: dopo un anno in prestito al Galatasaray, l'attaccante nigeriano potrebbe ricevere un'offerta che non può rifiutare. La dirigenza partenopea è pronta a chiudere un affare che potrebbe cambiare le sorti della squadra e definire il suo destino. La domanda ora è: questa volta, la svolta arriverà davvero?

L'attaccante nigeriano potrebbe ricevere presto un'offerta irrinunciabile che lo farà vacillare: il Napoli spera nella svolta definitiva per la cessione Osimhen, arriva la svolta tanto attesa? Offerta monstre irrinunciabile (Ansa) – SerieANews.com Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei temi caldi in casa Napoli. A poco meno di un anno di distanza dal suo prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano si ritrova nuovamente senza una destinazione certa. Meno di 3 settimane fa, è stato lo stesso classe '98 a dire di no all'Arabia Saudita, mentre restano in attesa di risposte i dirigenti del club turco.

