De Corato rinfresca la memoria a Sala sulle ingenti somme date dalla premier Meloni a Milano | 221 mln € con tanto di destinazione d’uso

In un contesto di accuse e confronti politici, de Corato si pronuncia sulla questione dei fondi destinati a Milano dalla Premier Meloni. Ricordando le ingenti somme e le iniziative promosse, il consigliere rinfresca la memoria a Sala, sottolineando che il Primo Ministro ha comunque visitato Milano e ha firmato un importante accordo di sviluppo. La scena politica si fa sempre più vivace, con l’obiettivo di mettere in luce i fatti e le azioni concrete a favore della città .

« Sala ieri sera ha accusato la premier Meloni di non essere mai venuta a Milano. Al sindaco che ha manie di persecuzione ricordo che il 7 dicembre 2023, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è venuta a Milano ed ha incontrato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con il quale ha firmato un accordo di sviluppo e coesione che garantisce all’intera Lombardia la possibilità di realizzare investimenti importanti e progetti strategici. Quell’accordo, in termini economici, è stato di 1,2 miliardi di euro e la città amministrata da Sala si trova proprio in Lombardia di cui ne è comune capoluogo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it