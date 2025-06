David Lynch | Unrecorded Night sarebbe stato il suo miglior lavoro secondo la produttrice

Immaginate un'opera che incarna l'essenza più profonda dell'immaginazione di David Lynch: "Unrecorded Night" potrebbe essere proprio questa. Secondo la produttrice storica Sabrina Sutherland, questa miniserie inedita rappresenta “probabilmente il suo miglior lavoro”, un capolavoro nascosto che svela nuovi orizzonti artistici del maestro. Un progetto che promette di affascinare e sorprendere, lasciando un’impronta indelebile nella sua straordinaria carriera.

Sabrina Sutherland, produttrice di lunga data di David Lynch, ha descritto Unrecorded Night, la miniserie inedita del defunto regista, come “ probabilmente la cosa migliore che abbia mai fatto ”. Come riportato da Deadline, Sutherland, che ha lavorato con Lynch a progetti come Twin Peaks e Inland Empire, ha parlato con la rivista culturale A Rabbit’s Foot quando le è stato chiesto della serie. “ Dirò questo: probabilmente è stata la cosa migliore che abbia mai fatto. È stato il culmine di molte cose. Abbiamo lavorato alla sceneggiatura per oltre due anni e abbiamo continuato a scriverla fino al momento della sua morte “, ha detto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

