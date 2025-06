David Lynch Collection | l' asta degli oggetti di scena del regista supera i 4 milioni di dollari

L'asta degli oggetti di scena di David Lynch ha fatto segnare un vero e proprio record, superando i 4 milioni di dollari. La casa d’aste Julien ha messo in vendita 450 pezzi unici che hanno catturato l’immaginazione dei collezionisti di tutto il mondo. Tra standing ovation e appassionati in fila, scopriamo quali sono stati i capolavori più ambiti e le quotazioni che hanno superato ogni aspettativa. Un’occasione imperdibile per gli amanti del regista e del cinema cult.

