Il mercato estivo si avvicina e il nome di Jonathan David si fa sempre più caldo tra le possibili mosse della Juventus. La trattativa per l’attaccante canadese, attualmente svincolato, si prospetta complessa ma ancora fattibile, nonostante le alte richieste economiche. Con un occhio alle novità che filtrano, i tifosi si chiedono: la Juventus riuscirà a portare a casa questa sfida? Scopriamolo insieme.

David Juve, affare fattibile? Novità sulla firma a parametro zero. Cosa filtra in vista dell’apertura del calciomercato estivo post Mondiale. Jonathan David è sempre sui radar della Juventus. Come riportato dal QS, i costi della trattativa sono piuttosto elevati, vista la richiesta di ingaggio di 7 milioni di euro netti a stagione e un bonus alla firma da 12 milioni di euro. Il suo status da svincolato e la contemporanea cessione di Vlahovic, però, potrebbero favorire l’affare a zero. Molto dipenderà dal serbo. La dirigenza della Juve è già al lavoro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, affare ancora fattibile? Novità sulla possibile firma a parametro zero dell’attaccante canadese. Cosa filtra

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

