Dave Bautista affianca Jake Gyllenhaal in Road House 2

Sei pronto a scoprire il nuovo capitolo di “Road House”? A settembre, le luci si accenderanno di nuovo sul set, con Jake Gyllenhaal nel ruolo di Dalton e l’aggiunta di una star imponente come Dave Bautista. Diretto da Guy Ritchie e scritto da Will Beall, il sequel promette azione, adrenalina e sorprese imperdibili. L'attesa è finita: il mondo del cinema si prepara a vivere un entusiasmante ritorno sul grande schermo.

Prenderanno il via a settembre le riprese del sequel dell'hit Prime Video diretto da Guy Ritchie, confermato anche il ritorno del protagonista Jake Gyllenhaal. Il cast di Road House 2 aggiunge un importante tassello. Dave Bautista affiancherà il protagonista Jake Gyllenhaal, che farà ritorno nei panni di Dalton, come conferma Nexus Point News. La pellicola, scritta da Will Beall e diretta da Guy Ritchie, dovrebbe entrare in lavorazione a settembre. Secondo quanto anticipato, Dave Bautista si calerà nei panni di un ex lottatore, un personaggio della stessa pasta di Dalton. Si parla dell'ingresso di molti nuovi personaggi, il che lascia intendere che gran parte del cast dell'originale non farà ritorno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dave Bautista affianca Jake Gyllenhaal in Road House 2

