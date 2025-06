Darwin Nunez | il Liverpool vuole 50 milioni il Napoli è arrivato a 42-43 Pedullà

Il Napoli è determinato a rafforzare il reparto offensivo e punta tutto su Darwin Nunez, star del Liverpool. Con un’offerta che sfiora i 50 milioni di euro, le trattative tra i due club sono in fase avanzata, e il possibile arrivo dell’attaccante uruguaiano potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la prossima stagione. L’attenzione ora è tutta sulla conclusione di questa intesa, che potrebbe rivoluzionare il volto della squadra partenopea. Leggi…

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per cercare di aggiudicarsi un attaccante che si alterni – o faccia da spalla – a Romelu Lukaku. Il profilo in pole sul taccuino di Manna e compagni è quello di Darwin Nunez, 25enne uruguaiano attualmente in forza al Liverpool. Alfredo Pedullà, noto giornalista di mercato, riporta aggiornamenti in merito alla trattativa parlando di distanza praticamente minima tra il club inglese e quello azzurro. Leggi anche: Milinkovic-Savic, il Napoli vuole due portieri. Al Torino Ngonge che con Conte non gioca (Repubblica) Le ultime di Pedullà su Nunez-Napoli. “Darwin Nunez: il Napoli è all’inseguimento da oltre 40 giorni, come vi abbiamo svelato in assoluta esclusiva tra il 7 e l’8 maggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it