darsena alla croce verde punto di primo soccorso

Un servizio pensato per tutti, quello che per i fine settimana di luglio e agosto, che la Croce Verde di viale Europa metterà a disposizione della Darsena, dei turisti e dei cittadini. Un'assistenza finanziata dal Consorzio della Marina di Levante con il contributo economico di Thema Energia, società umbra che si occupa di fornitura elettrica e gas naturale, che legherà , (sabato e domenica), la parte medica a quella ambulatoriale, con orario continuato dalle 11 alle 19. "È un servizio fatto in condivisione, tra forze che si uniscono per dare un servizio alla collettività , perché per la Darsena in questo periodo avere un presidio medico non è cosa da poco, come non lo è anche per il Pronto Soccorso stesso, per non ingolfarlo ancora di più", racconta Isabella Baldi, a capo del Consorzio della Marina di Levante, che ha firmato la convenzione insieme a Francesco Silvestri, direttore commerciale di Thema Energia.