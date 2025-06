Darmian | Luis Henrique sarà importante per l’Inter Io fisso in difesa? Ecco cosa penso

Matteo Darmian, pilastro dell’Inter, ha condiviso il suo punto di vista sul ruolo fondamentale di Luis Henrique nella difesa nerazzurra. Durante il Mondiale per Club, l’esterno si è mostrato consapevole dell’importanza di tutta la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione. Ma quale sarà il destino di Luis Henrique nel cuore della difesa? Ecco cosa pensa Darmian, tra fiducia e strategie per il futuro.

Le parole di Matteo Darmian, esterno dell’Inter, sul momento del club nerazzurro durante il Mondiale per Club. I dettagli. Matteo Darmian, esterno dell’ Inter, ha parlato dalla zona mista dopo la partita d’esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey. CON LUIS HENRIQUE SARAI FISSO IN DIFESA? – «No, no, sappiamo che avremo bisogno di tutti nella prossima stagione. Luis Henrique è un giocatore importante, lo sta dimostrando già dai primi allenamenti. Ci darà una grossa mano. Io sono sempre a disposizione; quando vengo chiamato in causa, che sia da quinto o da terzo, che sia per un minuto o per 90 minuti, cerco sempre di aiutare la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Darmian: «Luis Henrique sarà importante per l’Inter. Io fisso in difesa? Ecco cosa penso»

