Dario Nardella la sua legittima difesa | la cagnolina sventa il furto in casa

Una notte di paura scuote la dimora di Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e attuale europarlamentare. Mentre i ladri tentano di svaligiare l’abitazione vuota, a sventare il furto interviene la cagnolina di famiglia, dimostrando che anche gli amici a quattro zampe possono essere i veri eroi della casa. Un episodio che sottolinea come la legittima difesa possa assumere forme inaspettate, unendosi all’affetto e alla fedeltà dei nostri animali.

Attimi di paura in casa Nardella. Nella notte tra sabato e domenica scorsi i ladri sono entrati nell'abitazione dell'ex sindaco di Firenze, oggi europarlamentare del Partito democratico. A riferirlo La Nazione che precisa che in casa, quando sono entrati i malviventi, non c'era nessuno. Il dem era a Bruxelles e neppure i figli si trovavano nell'abitazione. I malintenzionati hanno così manomesso la rete che delimita il giardino e forzato la porta del piano terra. Una volta dentro, hanno rovistato nei mobili del soggiorno senza però riuscire a portare via beni di valore. L’allarme è arrivato ai carabinieri la mattina successiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dario Nardella, la sua "legittima difesa": la cagnolina sventa il furto in casa

