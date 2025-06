Daniele Silvestri accende la città con Roma in Musica | tre giorni di concerti diffusi nel 2026

Daniele Silvestri accende la città con Roma in Musica 2026, un evento straordinario che trasformerà Roma in un palcoscenico diffuso per tre giorni di musica e magia. Alla vigilia della Festa della Musica 2025, Roma Capitale svela un progetto innovativo pensato per coinvolgere e unire cittadini e visitatori. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: il cuore della Capitale batterà all’unisono con le note di questa grande festa musicale.

Alla vigilia della Festa della Musica 2025, Roma Capitale presenta un progetto musicale nuovo che promette di far risuonare la città per tre giorni a giugno 2026. Si tratta di RIM 2026 - Roma in Musica, un grande evento che andrà in scena dal 19 al 21 giugno del prossimo anno, con la direzione.

