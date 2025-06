Daniele Rezza aveva già accoltellato al petto un altro ragazzo prima di Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano

Una spirale di violenza che scuote la comunità di Rozzano, con Daniele Rezza al centro di un oscuro intreccio di aggressioni. Prima di essere coinvolto nell’omicidio di Manuel Mastrapasqua, aveva già ferito gravemente un altro ragazzo, lasciando dietro di sé un sentiero di paura e mistero. La sorella della vittima ha fatto scattare le indagini, portando alla luce un passato inquietante. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Daniele Rezza, reo confesso dell'omicidio avvenuto a Rozzano (Milano) l’11 ottobre 2024, aveva già aggredito un minorenne con un coltello da cucina. È stata la sorella di Manuel a contattare la vittima, facendo partire le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Non era mio intento ucciderlo, volevo solo rapinarlo. Mi sono avvicinato con il coltello per farmi dare quello che aveva e lui ha reagito, mi è saltato addosso e io di istinto ho alzato il coltello, gliel'ho puntato" Le parole in aula oggi di Daniele Rezza, il 20enne a

