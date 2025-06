Dandadan dopo il lancio della seconda stagione quest' estate uscirà un libro particolare

Dopo il grande successo della prima stagione, Dandadan torna a conquistare i fan con un progetto imperdibile. Quest'estate, Shueisha lancia un volume speciale: Dandadan Daizukan, un'enciclopedia illustrata ricca di contenuti esclusivi dell'autore Yukinobu Tatsu. Preparatevi ad immergervi ancora di più nel mondo di Dandadan, che si arricchisce di dettagli e sorprese in vista del debutto della nuova stagione. La magia continua: il 4 agosto 2025, segna questa data sul calendario!

Quando farà il suo debutto la seconda stagione di Dandadan, Shueisha ha in programma di pubblicare un libro speciale, che è già disponibile sul sito web ufficiale giapponese. Quando farà il suo debutto la seconda stagione di Dandadan, Shueisha pubblicherà un volume speciale dal titolo Dandadan Daizukan. Il libro, previsto per il 4 agosto 2025 in Giappone, sarà un'enciclopedia illustrata con materiali esclusivi dell'autore Yukinobu Tatsu. Dandadan: un'enciclopedia illustrata in arrivo dopo la seconda stagione Mentre l'universo di Dandadan si prepara a un'estate rovente con il ritorno in grande stile dell'anime, i fan hanno un altro motivo per restare in allerta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dandadan, dopo il lancio della seconda stagione quest'estate, uscirà un libro particolare

In questa notizia si parla di: dandadan - seconda - stagione - libro

DanDaDan, la seconda stagione debutta in anteprima sul grande schermo in Italia - La seconda stagione di DanDaDan debutta in anteprima nei cinema italiani! I primi episodi di "DanDaDan Evil Eye", ispirati al manga di Yukinobu Tatsu, saranno proiettati in un evento speciale dal 4 all'8 giugno, portando l'emozione dell'anime sul grande schermo prima dell'arrivo ufficiale dell'estate.

Gli arrivi del 5 giugno: Magic Final Fantasy, Il grande libro di Lex Luthor, L'Anello dei Ratti 2, Lego Bonsai Acero Rosso... https://wp.me/p8nDyB-4 Vai su Facebook

Dandadan, dopo il lancio della seconda stagione quest'estate, uscirà un libro particolare; DanDaDan: Evil Eye – Diamo un (Mal)occhio alla seconda stagione dell’anime; DANDADAN Stagione 2: la data di inizio.

Dandadan, dopo il lancio della seconda stagione quest'estate, uscirà un libro particolare - Quando farà il suo debutto la seconda stagione di Dandadan, Shueisha pubblicherà un volume speciale dal titolo Dandadan Daizukan. Secondo msn.com

Dandadan: La seconda stagione e l’arrivo di un’enciclopedia illustrata - Il 3 luglio 2025 debutta la seconda stagione di Dandadan su Crunchyroll, mentre il 4 agosto arriva in Giappone il volume enciclopedico Dandadan Daizukan, edito da Shueisha. Da ecodelcinema.com