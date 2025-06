Dall’operazione Milinkovic-Savic al rinnovo Meret | chi sarà il portiere del Napoli | CMIT

Il futuro tra le palle alte e le operazioni di mercato del Napoli si intrecciano in un affresco di rumors e strategie. Mentre si definiscono i dettagli sul rinnovo di Alex Meret e si avvicina l'addio di Caprile, si svela il ruolo di Vanja Milinkovic-Savic come possibile nuovo baluardo tra i pali azzurri. Chi sarà il portiere che guiderà la porta del Napoli nella prossima stagione? La risposta potrebbe sorprendere gli appassionati.

La situazione sul rinnovo di Alex Meret con il Napoli e le novità sull’operazione Milinkovic-Savic Non solo attacco e difesa, il Napoli lavora anche per migliorare il pacchetto dei suoi portieri. Antonio Conte perderà definitivamente Elia Caprile, scelto un paio di estati fa come erede di Meret. L’estremo difensore però ha chiesto il trasferimento a gennaio per giocare e il Cagliari lo riscatterà per 8 milioni di euro. Vanja Milinkovic-Savic obiettivo del Napoli (ANSA) Calciomercato.it A questo punto, visto che Scuffet tornerà in Sardegna da campione d’Italia dopo la fine del prestito, il mister ha indicato al suo direttore sportivo un portiere con delle caratteristiche precise: qualità di palleggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it