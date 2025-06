Dall' ombrello indossabile all' app per la dispensa | i progetti di due scuole cesenati premiati da Confindustria

Dall'ombrello indossabile alla app per la dispensa: sono i progetti premiati da Confindustria Cesenate, frutto di creatività e impegno di oltre 100 studenti emiliano-romagnoli. Dodici startup innovative nate grazie al progetto "Crei-Amo la Startup!" dimostrano come la generazione futura possa trasformare le idee in realtà imprenditoriali vincenti. Questi talenti sono il motore di un cambiamento che entusiasma e ispira il nostro territorio.

Dodici progetti di startup innovative ideati da oltre 100 studenti di istituti secondari superiori dell'Emilia-Romagna: è il risultato dell'edizione 2024-25 del progetto "Crei-Amo la Startup!" promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna con il sostegno dell'Ufficio.

