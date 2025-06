Dall’Iran missile su Beer Sheva Israele colpisce centro di ricerca nucleare

L’ombra dei conflitti si staglia sempre più intensa nel cuore del Medio Oriente, con l’Iran che intensifica le sue azioni militari contro Israele. L’attacco missilistico a Beer Sheva, che ha colpito un centro di ricerca nucleare e causato feriti e danni, si inserisce in un quadro di tensione crescente e di minacce che coinvolgono la stabilità regionale. La situazione rimane critica, mentre il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa escalation.

(Adnkronos) – Proseguono gli attacchi missilistici dell'Iran su Israele dove le sirene hanno suonato e i sistemi di difesa aerea sono stati attivati. Cinque israeliani sono rimasti feriti lievemente feriti nell'attacco che ha colpito la città di Beer Sheva, nel sud di Israele, colpita già ieri. Diversi condomini sono stati danneggiati dall'impatto. Teheran ha colpito ieri . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: iran - israele - missile - beer

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele, a Beer Sheva dopo l'ospedale Soroka un missile dall'Iran colpisce zona residenziale. Il video Vai su X

Un missile balistico iraniano, intanto, ha colpito direttamente il grande ospedale Soroka di Beer Sheva, nella regione del Negev al sud di Israele. Provocati gravi danni, rischio crolli nella struttura. Si sospetta una fuoriuscita di sostanze pericolose al piano supe Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, missile colpisce appartamenti e un ufficio Microsoft a Beer Sheva. Trump: deciderò se attaccare entro due settimane; Medio Oriente Enorme distruzione a Beer Sheva per un missile dall'Iran; Israele - Iran, le news in diretta. Enorme distruzione a Beer Sheva dopo missile dall'Iran.

Missile iraniano deflagra a Beer Sheva. Idf: l'intercettore non ha funzionato - Un singolo missile balistico lanciato dall'Iran ha provocato un'ingente devastazione a Beer Sheva, nel sud di Israele. Lo riporta huffingtonpost.it

Missile su Beer Sheva, incendi vicino a sede Microsoft, Israele attacca 60 siti militari in Iran - Nella notte Israele ha condotto bombardamenti su diversi siti militari in Iran. Riporta msn.com