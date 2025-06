Dall' Egitto all' Argentina Cdm nomina i nuovi ambasciatori

Dall'Egitto all'Argentina, il Consiglio dei ministri ha approvato una lista di nuovi ambasciatori, confermando le nomine proposte da Antonio Tajani. Tra le novità figura l'arrivo di Agostino Palese in Egitto, mentre altre missioni diplomatiche si preparano a nuove sfide e opportunità. Questa rinnovata squadra di rappresentanti all'estero promette di rafforzare i rapporti internazionali dell'Italia e di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni diplomatiche.

Il Consiglio dei ministri ha confermato la lista di nuovi ambasciatori proposta dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo la seduta di una settimana fa in cui diverse nomine erano rimaste in sospeso. A quanto si apprende, fra le nomine a cui è arrivato il via libera, quella del nuovo capo missione in Egitto, dove al posto di Michele Quaroni approda Agostino Palese, finora ambasciatore in Etiopia, sede in cui è stato nominato Sem Fabrizi. Fabrizio Nicoletti è il nuovo ambasciatore in Argentina al posto di Fabrizio Lucentini, mentre Giuseppe Scognamiglio in Ungheria prende il posto di Manuel Jacoangeli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net