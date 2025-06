Dall' Ecofin via libera alla revisione del Pnrr italiano

L'eco-fin dà il via libera alla revisione del PNRR italiano, segnando un passo fondamentale per il futuro del Paese. Con questa approvazione, l'Italia può accelerare i progetti di ripresa e resilienza, garantendo che le risorse vengano utilizzate al massimo delle potenzialità. Un risultato che rafforza l’impegno di Roma nel raggiungimento degli obiettivi strategici e nel rilancio economico, portando l’Italia verso un domani più sostenibile e competitivo.

ROMA (ITALPRESS) – L'Ecofin ha approvato la valutazione positiva della Commissione europea sulla revisione tecnica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, che consente al Governo di proseguire nella completa attuazione del Piano e nel conseguimento degli obiettivi inseriti nelle ultime tre rate. Lo rende noto Palazzo Chigi, sottolineando poi che “ nell'ambito della revisione tecnica, oltre alle modifiche per sopravvenute circostanze oggettive e a correzioni formali, sono stati implementati gli investimenti per lo sviluppo dell'economia circolare dei rifiuti e per incentivare l'acquisto di automobili a basso impatto ambientale per un importo complessivo pari a 1,2 miliardi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it