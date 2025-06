Dalle parole di Acerbi un consiglio per Chivu | il lavoro che serve!

Le parole di Acerbi offrono un insegnamento prezioso: nel mondo del calcio, la gestione delle emozioni è fondamentale. Per Cristian Chivu, il nuovo allenatore dell’Inter, il consiglio è di mantenere sempre calma e professionalità, anche di fronte alle provocazioni. La vera forza sta nel saper guidare con esempio e rispetto, perché il successo si costruisce anche con il carattere, non solo con le strategie.

Francesco Acerbi si è sfogato contro un tifoso del Psg a quasi tre settimane dal giorno della finale di Champions League. Arriva un consiglio per il nuovo allenatore dell'Inter Cristian Chivu. L'EPISODIO – Francesco Acerbi non si è reso protagonista di una bellissima figura, anzi tutt'altro. Il difensore dell' Inter ha reagito in maniera poco educata nei confronti di un tifoso del Psg minacciandolo seriamente dietro le transenne. Il calciatore non ha ancora superato ciò che è accaduto a Monaco di Baviera e lo ha dimostrato con il comportamento da condannare a Seattle dopo un allenamento per la prossima partita del Mondiale per Club.